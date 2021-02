Gabon: le RV s’enracine dans le 5ème arrondissement de Libreville

Le samedi 6 février 2021 marque une avancée majeure dans l’implémentation du Rassemblement pour la restauration des valeurs (RV) dans la province de l’Estuaire. En effet, en l’absence de Daniel Nkoulou Abessolo, empêché, le Coordinateur provincial Estuaire, Arnaud Gervais Biteghe a procédé à l’installation des différents responsables de cette circonscription politique dans laquelle le parti compte 1 élu national et 4 élus locaux.

Si en 2018, la moisson fut grande pour le Rassemblement pour la restauration des valeurs (RV) dans le 5ème arrondissement de la commune, les prochaines joutes électorales de 2023 sont d’ores et déjà au cœur des débats. C’est en tout cas ce qu’a révélé Arnaud Gervais Biteghe lors de son allocution de circonstance devant des valeureux et valeureuses réunis comme tous les premiers samedis du mois.

Occasion pour le Coordinateur provincial Estuaire du RV de présenter la vision politique du bureau exécutif de leur base incarnée par l’honorable Arsène Édouard Nkoghé Nze, élu de la localité par ailleurs président de ladite force de la majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE). « Le rôle principal et majeur est d’implanter le parti dans le 5ème arrondissement de la commune de Libreville. Cela revient à découper vos zones en différents secteurs pour la mise en place des comités de zone, de secteur et de proximité », a indiqué Arnaud Gervais Biteghe.

Passant de la parole à l’acte, le garant de la politique du RV à l’Estuaire a, en présence d’autres cadres du parti, installé leur nouveau Coordinateur général du 5ème arrondissement riche de 27 quartiers. Il s’agit ni plus ni moins d’Augustin Steeve Endeng. Ce dernier, réputé pour sa dévotion exemplaire, sera épaulé par deux autres valeureux dans la lourde tâche qu’il s’apprête à relever dans leurs nouvelles fonctions.

Laquelle consistera, en partie, à poursuivre les efforts consentis par son prédécesseur Dimitri Mihindou avec plus de 1000 adhésions enregistrées en 3 mois.

À cet effet, le promu a tenu à remercier le président dudit parti politique pour la confiance placée en lui. « J’ai l’immense honneur de me tenir devant vous pour vous exprimer ma joie et ma gratitude envers la haute hiérarchie de notre parti, notamment le valeureux président Arsène Édouard Nkoghé Nze pour cette nouvelle promotion, en qualité de Coordinateur général du RV dans le 5eme arrondissement », a déclaré Augustin Steeve Endeng.

Un énième déploiement qui révèle que le RV se met en ordre de bataille pour les échéances électorales de 2023 pour le compte du Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les valeurs et valeureuses en ont profité pour célébrer la journée citoyenne en sensibilisant ses militantes et militants sur les dérives des réseaux sociaux et sur la nécessité de conscientiser les jeunes frères apprenants de cesser les violences en milieu scolaire. Pour ce faire, une caravane de proximité auprès des apprenants de la localité est envisagée.