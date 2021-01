Gabon: le RV étend ses tentacules à l’intérieur du pays

C’est le samedi 9 janvier 2021 qu’à eu lieu la cérémonie de présentation de vœux au président du Rassemblement pour la restauration des valeurs (RV) Arsène Edouard Nkoghé Nze. Les responsables du RV en ont profité pour procéder à l’installation d’Arnaud Gervais Biteghe et Dr.Daniel Biyoghe en qualité de Coordinateur provincial à l’Estuaire et Coordinateur provincial Woleu-Ntem.

L’honneur a échu à la Secrétaire générale adjointe 2 en charge des femmes, Christelle Agaya, de présenter les vœux des valeureux à l’endroit de leur Président Arsène Édouard Nkoghé Nze et par ricochet au chef de l’État Ali Bongo Ondimba, par ailleurs chef de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE). « C’est avec une émotion particulière que je vais au nom du secrétariat exécutif formuler à votre endroit et à l’endroit de tous ceux qui vous sont chers mes vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement professionnel, familial et personnel », a déclaré la première femme du RV.

La cérémonie s’est poursuivie avec l’installation des coordinateurs provinciaux de l’Estuaire et du Woleu-Ntem. En effet, le vice-président du RV, Wilfried Jimmy Moukoumi a présenté de manière officielle les valeureux Arnaud Gervais Biteghe et Dr. Daniel Biyoghe , à qui reviendra désormais la lourde charge d’impulser la vision de leur parti au sein de ces provinces hautement importantes pour la mise en œuvre de la politique du chef de l’État Ali Bongo Ondimba. Prenant la parole au nom des promus, le néo coordinateur du septentrion a tenu à remercier le président Arsène Édouard Nkoghé Nze pour la confiance placée en eux et lui assurer dévotion et abnégation dans les « hautes et prestigieuses fonctions » qui sont les leurs.

En outre, Dimitri Nzemba a été promu CG du 1er arrondissement de Libreville. Pour rappel, lors de son discours d’installation en qualité de président du RV, le 27 septembre dernier, Arsène Édouard Nkoghé Nze avait rappelé l’importance de la structuration de leur parti politique. Une vision large qui impliquait dès lors l’implantation des différents comités de base en vue d’un ancrage du parti au niveau national afin d’accompagner la politique de développement prônée par le chef de l’Etat son Excellence Ali Bongo Ondimba. C’est donc chose faite pour la deuxième force politique de la majorité présidentielle.