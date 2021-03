Gabon: le RPR désavoue Clay Martial Obame et l’exclue pour «indiscipline notoire»

Réunis ce samedi 27 mars en commission ad’hoc de discipline sous la présidence de Jean François Ntoutoume Emane, le directoire du Rassemblement des patriotes républicains (RPR) a tranché dans le vif concernant un de ses membres. En effet, considéré comme partie prenante de « l’appel à la paix des braves » initié quelques jours plus tôt, Clay Martial Obame Akue a purement et simplement été « déchu de ses fonctions de Secrétaire général adjoint 2 et exclu du parti ».

En effet, accusé d’avoir joué « un rôle central » dans cette initiative né dans les locaux du Conseil national de la démocratie (CND) sans pour autant « détenir un mandat ni du président, ni du bureau exécutif du parti », Clay Martial Obame Akue a purement et simplement été « déchu de ses fonctions de Secrétaire général adjoint 2 et exclu du parti » comme l’a indiqué dans une déclaration, le Premier Vice-Président du parti, Jean Émane Ayoune.



Prise à la « quasi unanimité », cette décision d’exclure du parti, celui qui était jusque-là SG2 chargé de la communication et de la propagande, s’inscrit par ailleurs, dans la droite ligne des statuts du parti. Accusé « d’indiscipline et de trahison notoire à l’égard du président, de tous les adhérents et sympathisants du parti », Clay Martial Obame Akue a donc reçu comme il fallait s’y attendre, la « sanction suprême ».