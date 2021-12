Gabon: le RPM crie au complot pdégiste après des défections dans ses rangs

Ecouter cet article Ecouter cet article

La récente défection au sein du Rassemblement pour la patrie et la modernité n’a particulièrement pas été du goût de cette formation politique. En effet, c’est au cours d’une déclaration rendue publique par son deuxième secrétaire exécutif et porte-parole, Alain Michel Mombo que ce parti politique tout en minimisant ces départs, a dénoncé ces manigances qui auraient été orchestrées par le Parti démocratique gabonais (PDG).

L’annonce le samedi 27 novembre dernier du ralliement au Parti démocratie gabonais de plusieurs militants du Rassemblement pour la patrie et la modernité n’a véritablement pas été du goût des responsables de cette formation politique. En effet, c’est au cours d’une réunion extraordinaire du Conseil exécutif que ces derniers ont tenu à réagir à cette actualité.

Ainsi, c’est par la voix de son deuxième secrétaire exécutif et porte-parole, que le parti présidé par Alexandre Barro Chambrier a tenu à exprimer sa sérénité malgré les défections de ces militants qu’il a qualifiés « d’opportunistes ». « Ce n’est pas la défection de nos rangs de quelques opportunistes qui changera le cours de cette histoire, ainsi que la destinée du RPM », a déclaré Alain Michel Mombo, appelant les militants et le peuple gabonais à demeurer sereins, vigilants et mobilisés.

Dans la même veine, le Rassemblement pour la patrie et la modernité a estimé que ces ralliements n’étaient en réalité que des manœuvres de « déstabilisation » orchestrées par le Parti démocratique gabonais qui est dans « l’incapacité constante » d’impulser une dynamique de progrès et de développement pour son peuple.