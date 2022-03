Gabon: le rôle des femmes dans le développement durable au coeur de la Journée international de la femme

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’édition 2022 de la Journée internationale des droits des femmes célébrée ce mardi 8 mars, s’inscrit sous le thème de « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable ». A cette occasion, les dirigeants du monde, à l’instar de ceux du Gabon, vont explorer comment s’articulent égalité des genres et changement climatique pour un avenir durable, l’un des défis les plus pressants du moment.

Le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes célèbre l’égalité des sexes. Cette date nous invite à commémorer les luttes des femmes en faveur de la reconnaissance et de l’égalité des droits économiques, politiques et sociaux. Des revendications historiques aux débats d’actualité, la construction d’un monde durable et inclusif pour tous reste au cœur des enjeux.

En effet, l’édition 2022 de la Journée internationale des droits des femmes, invite les gouvernements à mettre en place des éléments constitutifs qui vont permettre, non seulement d’améliorer la vie des femmes et des filles, mais aussi de leur permettre de façonner un avenir meilleur et durable pour elles-mêmes et pour la planète.

L’importance de l’autonomisation des femmes dans le contexte du changement climatique a été nettement soulignée lors de la COP26 à Glasgow, avec une journée consacrée au genre. C’est également la raison pour laquelle le thème général de la Journée internationale de la femme 2022 est « L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable », en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes.