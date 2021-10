Gabon: le respect des Droits de l’Homme au menu de l’échange entre Antonella Ndembet et le Commonwealth

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 20 octobre 2021 le ministre de Justice, Garde des sceaux et chargé des Droits de l’Homme a reçu à son cabinet une délégation du Commonwealth conduite par le Chef de section d’appui électoral et de promotion de promotion de la paix Andrew Linford. Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mission d’évaluation en vue de l’adhésion du Gabon à cette organisation était l’occasion d’évoquer la question d’accès à la justice et le respect des Droits de l’Homme.

C’est en présence du ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet Boubeya que s’est déroulée cette séance de travail entre le ministre de la Justice et une délégation de cette organisation intergouvernementale regroupant 54 Etats. Au cours de cette séance de travail, les deux parties ont longuement échangé sur les questions des Droits de l’Homme et d’État de droit au Gabon.

Il faut souligner que cette rencontre intervient dans le cadre du processus d’adhésion du Gabon au Commonwealth. Le respect de l’Etat de droit et l’accès à la justice étant l’un des critères pour l’admission, cette séance de travail était donc l’occasion d’évaluer les efforts consentis par le Gabon dans ce domaine notamment la garantie des droits processuels, l’accès à la justice, le bon fonctionnement des juridictions, la garantie des droits des détenus et des personnes faisant l’objet de poursuite et le respect des délais des gardes à vue.

A la suite des interrogations exprimées par la délégation du Commonwealth, la partie gabonaise a fait part de toutes les mesures législatives et réglementaires actuellement en vigueur et en cours d’élaboration qui permettent d’offrir aux citoyens toutes les garanties en matière de justice. Elle a également relevé toutes les actions entreprises par le Gouvernement pour améliorer la situation des droits de l’Homme dans le pays.