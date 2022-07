Gabon: le Réseau des femmes sénateurs en soutien aux détenues de Gros-Bouquet

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Réseau des femmes sénateurs du Gabon (Refeseg) a effectué une visite le mercredi 6 juillet 2022 aux détenues de la prison centrale de Libreville sise au quartier Derrière la prison dans le 1er arrondissement de Libreville. Cet acte humanitaire et charitable a été symbolisé par un atelier de réinsertion de la femme detenues et la remise d’une importante dotation pour la population carcérale féminine.

Dans le cadre de leurs activités associatives, le Réseau des femmes sénateurs du Gabon (Refeseg) s’est rendu à la maison d’arrêt de Libreville où il a procédé à la remise d’une importante dotation en denrées alimentaires et produits hygiéniques. En effet, aliments, produits sanitaires; literie et serviette de bain; materiel de coiffure et de couture pour les atéliers des femmes détenues ont constitué l’essentiel de ce don remis aux 132 détenues par la présente de ladite association accompagnée du ministre de la Justice, Erlyne Antonela Ndembet-Damas.

Occasion pour la présidente du Refeseg, Marie-Julie Biloghe Bi-Nzendong d’indiquer l’importance d’une telle action. « Ce geste s’inscrit dans la continuité du dynamisme impulsé lors des journées internationale et nationale des droits des femmes » a-t-elle déclaré. Pour sa part, le ministre de la Justice tout en leur souhaitant la bienvenue a « rendu hommage à ce réseau dont l’action du jour marque le témoignage du combat mené pour la reconnaissance du rôle de la femme dans la société ». Les détenues quant à elles ont remercié les donateurs pour leur grand cœur en cette période.

Par ailleurs, un atelier de sensibilisation portant sur la réinsertion de la femme detenue a été organisé. Pour rappel, cette action du Refeseg rentre dans le cadre de leurs activités pour le compte de l’année 2022 avec pour objectif de promouvoir l’action des femmes sénateurs du Gabon. Vivement que des actions similaires en faveur des personnes vulnérables soient menées par tous.

