Gabon: le représentant de l’OIF fait ses adieux à Lucie Milebou

Ce mercredi 23 septembre 2020, la présidente du Sénat Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou a reçu en audience le représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Aboubacar Noumansana. S’il était question pour ce dernier de faire ses adieux à la présidente de la plus haute chambre du parlement, il était également question d’évoquer la redynamisation de la coopération entre l’OIF et le parlement gabonais.

Lors de cette rencontre, le directeur du bureau régional de l’OIF pour l’Afrique centrale qui s’apprête à quitter le Gabon, après 6 ans passés dans le pays a tenu à faire le bilan de la coopération entre l’organisation qu’il représentait et le Parlement gabonais. Au nombre des sujets abordés le dossier sur le programme « Noria » financé par l’Organisation et destiné prioritairement aux parlements du Sud.

Occasion pour Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou d’exhorter le représentant sortant de l’OIF à transmettre à son successeur ce dossier qui revêt une importance car proposant de nouvelles méthodes de travail basées sur les technologies de l’information, de la communication et du numérique. Il faut souligner que ledit programme vise à « moderniser le fonctionnement des parlements en y développant de nouvelles méthodes de travail basées sur les TIC et à promouvoir et renforcer la visibilité des parlements francophones à travers l’amélioration et le transfert des outils, des compétences et des connaissances parlementaires ».

Par ailleurs, Dr. Lucie Milebou Mboussou a exhorté le représentant de l’OIF sortant a plaidé pour que les actions menées par l’OIF au Gabon soient également orientées vers l’arrière-pays, notamment pour les questions liées à la préservation de l’environnement, au développement durable, aux énergies renouvelables et aux changements climatiques.