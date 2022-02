Gabon: le rapport d’étude actuarielle des régimes de retraite de la CPPF presenté à Obiang Ndong

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sur instruction du chef du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda que le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a présidé le mercredi 23 février 2022, la séance de restitution du rapport de l’étude actuarielle des régimes de retraite gérés par la Caisse des pensions et de prestations familiales (CPPF) des agents de l’Etat.

Après le Chef du gouvernement, le ministre du Travail et de la Fonction publique, ainsi que les partenaires sociaux, le ministre de la Santé a lui aussi tenu une séance de travail avec les agents de la CPFF accompagnés de ceux du ministère du Budget et des Comptes publics. Cette étude réalisée par le cabinet Finactu du 12 octobre au 30 décembre 2021 vise à réformer les régimes de sécurité sociale au Gabon. C’est-à -dire, la réforme paramétrique, la mise en place d’un régime de retraite complémentaire et la réforme institutionnelle pour garantir l’autonomisation financière et administrative de la CPFF.

En effet, en vue de son arrimage au nouveau système de rémunération (NSR) lancé depuis 2015, le cabinet Finactu a émis plusieurs propositions, dont les principales ont été expliquées par Ghita Lamriki, manager du cabinet d’études. « On préconise d’augmenter légèrement le taux de cotisation, l’âge de départ à la retraite qu’on préconise de porter à 62 ans, une modification du salaire de référence et de l’assiette de cotisation, une légère réduction du taux d’annuité, l’âge de référence », a-t-elle laissé entendre.

Une réforme jugée opportune par les partenaires sociaux. « Nous sommes tous pour la réforme. Dans cette réforme nous pensons qu’il faut vraiment aller dans la réforme institutionnelle, il faut aller vers la mise en place de la réforme qui porte sur la retraite par capitalisation. L’arrimage c’est maintenant et tout de suite parce que les retraités ont trop attendu », a indiqué Pierre Mintsa, président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillant (MSTGV).

Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a pour sa part, tenu à remercier les plus hautes autorités pour cette initiative qui permettra aux différents secteurs d’être informés sur les aspects des retraites et des prestations familiales au sein de la CPPF. A cet effet, il a invité les responsables des structures sanitaires à être des relais auprès des agents publics dans leurs structures respectives non sans préconiser la tenue d’une présentation spéciale aux différents Partenaires sociaux de son ministère.