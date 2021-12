Gabon: le proviseur du CES de Mabanda détourne 1 million de FCFA d’inscription

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le principal du CES de Mabanda dans la province de la Nyanga, Jean Abessolo Mogho a récemment été appréhendé par les officiers de la police judiciaire en poste dans la localité. Ce dernier aurait fini par avouer être l’auteur du vol de la somme d’un million qu’il avait lui-même signalée et pour laquelle il avait porté plainte contre X pour des faits de cambriolage, rapportent nos confrères du quotidien L’Union.

Tout serait parti d’une plainte que Jean Abessolo Mogho aurait lui-même déposée contre X afin de signaler le vol des frais d’inscriptions dans son bureau s’élèvant à 350 000 FCFA. Alertés, les officiers de la police judiciaire de Tchibanga vont procéder à l’ouverture d’une enquête. Laquelle le place parmi les suspects dudit cambriolage en raison de nombreuses incohérences constatées par les enquêteurs. Notamment, la porte du bureau et les tiroirs qui n’étaient pas fermés à clef et la précision avec laquelle les cambrioleurs auraient opéré.

Aussi lors de l’enquête, les calculs effectués sur la base des factures liées aux inscriptions indiquent des entrées d’un peu plus de 1,7 million. Ainsi, en déclarant le vol de seulement 350 000, les enquêteurs s’interrogent sur la destination prise par les 650 000 FCFA restants. Autant de preuves qui vont surprendre Jean Abessolo Mogho. Piégé, le principal du CES de Mabanda, n’aurait eu d’autres choix que de passer aux aveux en indiquant être celui ayant détourné un million de FCFA.

Le mis en cause a été interpellé et gardé à vue dans les locaux de la Police judiciaire de Tchibanga. Il sera présenté devant le procureur de la République dans les tout prochains jours et placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Tchibanga en attendant d’être fixé sur son sort.