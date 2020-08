Gabon: le proviseur d’Adiwa transportait deux candidats au bac dans son véhicule

On en sait un peu plus sur le tragique accident qui a eu lieu hier, sur le pont d’Isaac à Lambaréné, dans la province de Moyen-Ogooué. Selon notre confrère de Gabonactu, Nicaise Boroubou, le proviseur du lycée Jean Baptiste Adiwa était en compagnie de ses deux enfants, tous deux candidats au Baccalauréat prévu pour le 20 août 2020.

Plus les heures passent, plus les informations sur la tragédie enregistrée le mardi 18 Août dernier à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué s’affinent. En effet, selon Olivier Bakenda Mbadinga, Directeur provincial de Radio Gabon à Tchibanga, le Proviseur, à ce jour, porté disparu dans les eaux de l’Ogooué n’était pas seul dans le véhicule.

Nicaise Bourobou transportait aux moment de l’accident, deux de ses enfants. Lesquels étaient candidats au baccalauréat session août 2020. Une perte terrible pour la famille de cet ancien professeur d’histoire–géographie au Lycée catholique Horizons de Tchibanga. À l’heure où nous couchons ces lignes, les investigations se poursuivent pour non seulement établir les causes de ce drame mais aussi repêcher les corps des victimes enfouis dans l’Ogooué.

Nous y reviendrons.