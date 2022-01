Gabon: le projet PIAEPAL présenté aux maires du Grand Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 20 janvier 2022 le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze a procédé à la présentation de l’état d’avancement du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (PIAEPAL) aux maires des communes du Grand Libreville. Un projet qui a pour objectif d’ameliorer considerablement la desserte en eau dans les différents quartiers des villes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum.

C’est en présence de son collègue de l’Intérieur Lambert-Noël Matha, que le membre du gouvernement a tenu à faire le point aux élus de l’état d’avancement de ce projet lancé en mars 2022. Un projet qui consiste au renouvellement, à l’extension et au renforcement du réseau de distribution en eau potable sur près de 300 km.

Le projet PIAEPAL cible les industries locales et autres structures de production ainsi que les administrations impliquées dont le ministère en charge de l’Eau, des Travaux publics, les casernes, la SEEG, les écoles, les hôpitaux ainsi que les opérateurs économiques impliqués dans les travaux et les services lors de la réalisation du projet.

Initié par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, et financé par la Banque africaine de développement (BAD) à la hauteur de 77 milliards de FCFA, « les réalisations envisagées dans le cadre de ce vaste Programme émanent de l’ambition de garantir, à l’horizon 2025, un accès durable à l’eau potable aux populations du Grand Libreville », a précisé le ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques.