Gabon: le projet «Femmes d’avenir» d’Eramet présenté à Madeleine Berre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 03 juin 2022, le ministre de la Fonction Publique, de l’Innovation, du Service public et du Travail Madeleine Edmée Berre a reçu en audience à son cabinet le délégué général d’Eramet Afrique Loise Tamalgo. Il était question lors de cette rencontre de faire le bilan des activités du groupe Eramet en 2021 et de ses perspectives 2022, mais surtout de présenter au membre du gouvernement le projet «Femmes d’avenir» axé sur l’entreprenariat féminin.

Cette entrevue qui s’inscrit dans le cadre de l’implication du géant minier français dans la resorption du chomage dans le pays, a permis au deux personnalités d’échanger non seulement sur les activités menées par le groupe notamment sur sa Responsabilité sociale des entreprises (RSE) mais aussi les perspectives 2022 au Gabon.

Outre ces deux aspects, le délégué général d’Eramet Afrique a tenu à présenter au ministre de la Fonction Publique, de l’Innovation, du Service public et du Travail le projet d’accompagnement du groupe Eramet en collaboration avec Women In Africa ( WIA ) qui sera le premier accélérateur d’entreprises de femmes dans le pays. Dénommé « Femmes d’avenir », ce projet concerne 130 entreprises de femmes employant déjà des salariés qui seront accélérées à travers des formations.

Ainsi, ce programme sera marqué également par du mentorat et une exposition aux opportunités de financement du marché afin de construire un environnement socio-économique durablement meilleur. Une véritable opportunité pour ces entreprises qui pourront acquérir des compétences essentielles à leur développement.

Il faut souligner qu’Eramet, à travers ses deux filiales Comilog SA et Setrag Entreprise, se positionne dans le pays comme un vecteur de développement économique et social et un puissant générateur d’emplois locaux. 98,5% des 8300 employés directs et indirects générés par le groupe dans le pays sont des Gabonaises et des Gabonais avec 1,5% d’expatriés pour créer un partage d’expériences, d’approches et de cultures diverses, nécessaires à toute organisation dynamique.

Les projets RSE à Moanda, Bakoumba et Mounana ont permis de générer environ 380 emplois dans le circuit de l’économie parallèle à la mine. En 2022, le groupe a commencé à dérouler son plan d’investissement de 131,4 milliards de FCFA pour faire monter en puissance les infrastructures, les usines et les équipes de ses deux filiales.

Esther Kengue