Gabon: le projet «Ecotourisme Africain Safari» présenté à Houangni Ambouroue

Ce mercredi 03 mars 2021, le ministère du Tourisme a servi de cadre à la présentation de la filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégique (FGIS) Luxury Green Resorts (LGR). Une rencontre qui a permis aux responsables de cette structure de présenter le projet dénommé « Ecotourisme Africain Safari » qui devrait permettre la mise en place d’un centre de recherche multidisciplinaire et axé sur la conservation et la construction de plusieurs éco-lodges.

C’est en présence du ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue que le Conseiller du président de la République près du secrétariat général du gouvernement Ferrer Graupera Jaume a présenté non seulement la filiale du Fonds souverain de la République gabonaise (FSRG) géré par le FGIS mais aussi le projet dont cette structure est initiatrice.

En effet, cette dernière a pour mission de contribuer au développement du secteur du tourisme au Gabon, de valoriser les parcs nationaux et de promouvoir l’emploi tout en respectant les critères de développement durable et de rentabilité. C’est donc dans le cadre de ses missions qu’elle permettra au ministère de proposer des services de qualité pour booster ledit secteur.



Le premier défi de Luxury Green Resorts sera d’ailleurs la mise en oeuvre de son projet baptisé « Ecotourisme Africain Safari » qui vise l’établissement d’un centre de recherche multidisciplinaire et axé sur la conservation et la construction de plusieurs éco-lodges dans les réseaux des parcs nationaux notamment Loango, Moukalaba Doudou, Lopé, Pongara et Ivindo. C’est dans cette optique, que Pascal Houangni Ambouroue a d’ailleurs proposé « la mise en place d’un Fonds Tourisme social qui se voudrait économiquement et socialement solidaire pour la relance de l’existant ».