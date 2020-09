Gabon: le projet de loi portant orientation de la politique nationale du sport présenté aux députés

Ce mercredi 23 septembre 2020 le ministre des Sports, de la Jeunesse chargé de la vie associative Franck Nguema était face aux honorables députés de la Commission de la Santé, de l’Éducation, des Affaires sociales et culturelles. Au menu de cette audition la présentation du projet de loi portant orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique.

Lors de son exposé des motifs le membre du gouvernement a tenu à édifier les parlementaire sur les contours de ce projet de loi initié et élaboré par un de ses prédécesseurs en l’occurrence le député PDG du 1er arrondissement de Koulamoutou, Blaise Louembé. Ledit texte vise, selon Franck Nguema, à mettre en place un cadre législatif organisant la promotion et le développement de la pratique du sport.

« Il constitue l’aboutissement d’un processus de fondation du cadre législatif du sport et de l’éducation physique en République Gabonaise », a déclaré le ministre des Sports. Ce projet de loi qui comporte 11 titres répartis en 151 articles s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des mesures de restructuration du sport retenues dans le Plan stratégique Gabon Emergent initié par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Si comme l’a souligné le membre du gouvernement « le sport et l’éducation physique sont marqués par un enchevêtrement de normes et règles d’origine diverses », elles nécessitent un réajustement susceptible d’apporter « plus de lisibilité et de visibilité entre les matières qui relèvent du domaine étatique et celles qui relèvent du mouvement sportif lato-sensu ».

Ainsi ce projet de loi permettra d’intégrer le sport et l’éducation physique dans un cadre normatif général, impératif et impersonnel. Il permettra de sortir le sport d’une sorte de « zone de non–droit dans laquelle il semble se mouvoir jusqu’ici ». Il traitera d’ailleurs de divers matières notamment du régime des associations; de l’exercice des activités physiques et sportives; de la médecine du sport et du dopage ou encore du développement des infrastructures sportives.