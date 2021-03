Gabon: le projet de la carte du commerçant présenté aux opérateurs économiques

Dans la droite ligne de la vulgarisation du projet du projet de carte de commerçant et de l’entreprenant, le directeur général du commerce Jean François Yanda a échangé ce vendredi 26 mars 2021 avec les opérateurs économiques. Il était question lors de cette rencontre d’édifier ces derniers sur les avantages qu’offre cet outil notamment la facilitation des procédures administratives et fiscales, l’accès aux crédits financiers ou encore aux produits d’assurance.

Après la présentation assurée par le ministre en charge du commerce et des PME Hugues Mbadinga Madiya aux maires des communes de Libreville, Owendo et Akanda, le tour est revenu ce 26 mars aux opérateurs économiques d’être édifiés sur le projet de du projet de carte de commerçant et de l’entreprenant. Un document qui selon ces derniers devrait offrir de multiples fonctionnalités non seulement pour l’opérateur économique mais aussi pour l’administration centrale.

Selon le directeur général du commerce, la mise en place de cet outil novateur a pour objectif entre autres de réguler ce secteur, attester de l’effectivité de l’exercice de l’activité, créer un statut administratif, fiscal, social, juridique aux opérateurs du secteur, générer des données statistiques réelles sur le flux des produits exportés et importés sur le territoire national, le tout en participant à l’augmentation des recettes budgétaires.



« Contrairement aux anciennes cartes qui n’avaient pas d’invitations, les cartes du commerçant et de l’entreprenant font intervenir un panel de partenaires qui octroient des avantages concrets aux opérateurs », a expliqué Jean François Yanda. Initiative visant à lutter contre une vaste économie informelle qui absorbe plus de la moitié de la main-d’œuvre mondiale, regroupe plus de 90% des PME et correspond au Gabon à plus de 400 milliards de FCFA par an, cette carte du commerçant et de l’entreprenant en gestation devrait faciliter la mise en oeuvre d’un dispositif réglementaire.