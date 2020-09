Gabon: le projet d’aide sanitaire d’urgence au cœur de l’échange entre Obiang Ndong et Philippe Autié

Le ministre de la santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu le lundi 14 septembre 2020 son excellence Philippe Autié, Ambassadeur haut représentant de la République Française au Gabon. Au coeur de cette séance de travail, le projet d’aide sanitaire d’urgence mis en place en mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Une assistance qui, selon les deux hommes, a porté ses fruits puisqu’à ce jour plus, une centaine de compatriotes ont été formés.

C’est à la faveur d’une session de travail que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et son hôte son excellence Philippe Autié se sont entretenus le lundi 14 septembre dernier. Occasion pour la première autorité administrative et politique de la République française au Gabon de faire ses civilités à l’actuel ministre de la Santé à la suite de sa nomination au gouvernement. Le diplomate français n’a pas manqué de saluer le leadership du Président de la République et du Gouvernement dans le cadre la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui est fort appréciée au-delà de nos frontières.

Par ailleurs, les deux hommes ont fait le point sur le projet d’aide sanitaire d’urgence dont bénéficient les populations gabonaises depuis mars 2020. A cette occasion, la directrice de l’Agence française de développement (AFD) et le Coordonnateur du projet d’appui au secteur de la santé phase 2 (Pass II) ont été conviés. Il en ressort qu’« une soixantaine d’unités de réanimation ont été enregistrées et installées dans les structures sanitaires du pays, 55 médecins assistant de réanimation et 100 paramédicaux de blocs opératoires ou de réanimation ont tout aussi été formés à ce jour », précise le ministère de la santé.

Au terme des échanges, le Ministre de la Santé et l’Ambassadeur de France au Gabon se sont félicités de la réussite de cet projet. Aussi, ont-ils, qu regard de l’aboutissement de ce projet, envisagé une amélioration progressive de la coopération entre les deux pays dans le secteur sanitaire. Pour information, le projet d’aide sanitaire d’urgence mis en place en mars 2020 tourne autour de 3 composantes. À savoir la fourniture d’équipements médicaux, la formation du personnel médical et paramédical ainsi que la sensibilisation de la population sur la pandémie à Coronavirus et d’autres pathologies.