Gabon: le progafed livre sa première cuvée de formatrices et encadreuses

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Programme gabonais de qualification des femmes en entrepreneuriat digital (Progafed) a mis fin, ce jeudi 18 novembre 2021, à la formation des formateurs des femmes dans le numérique. Six mois après son lancement le 17 avril dernier, 25 formateurs ont reçu leurs attestations et certificats de formation des mains des ministres en charge des Droits de la femme, du Commerce et de l’Economie numérique.

La première phase du Programme gabonais de qualification des femmes en entrepreneuriat digital a rendu son verdict le 18 novembre 2021. Il s’agissait de la formation des formateurs des femmes sur l’utilisation du numérique, secteur à fort potentiel d’emploi, par ailleurs levier d’autonomisation des femmes au Gabon. 25 récipiendaires au total, dont 12 formatrices et 13 encadreuses, ont reçu leurs attestations et certificats de formation des mains de la ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme Prisca Koho Nlend et des ses collègues de la Santé, du Commerce et de l’Economie numérique.

Il faut dire que ces formateurs seront déployés sur l’ensemble du territoire national afin d’outiller à leur tour les femmes sur l’utilisation du digital et ses enjeux fortement opportuns. À en croire Prisca Koho Nlend, l’éducation à l’entrepreneuriat digital aidera les femmes à s’investir dans un monde productif et renforcer leur croissance personnelle. « Dans le contexte qui prévaut actuellement, être imaginative, inventive, outillée au digital participe aux ingrédients permettant de garantir une économie certaine et une résilience avérée aux divers chocs », a-t-elle martelé.

Le Dr. Noël-Marie Zagre, représentant résident de l’Unicef au Gabon, a rappelé que la formation des femmes participe à l’atteinte de l’Objectif de développement durable 5 (ODD 5) qui vise à « parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes ». Selon lui, « l’épanouissement et l’affirmation de la femme dans la société ne peuvent être une réalité qu’à travers son autonomisation économique. Les femmes et les jeunes filles ont besoin d’accéder au domaine du numérique afin de jouer pleinement leur rôle ».

Notons que le Progafed initié par le gouvernement dans le cadre de la stratégie Gabon Egalité, ambitionne de former 10 000 femmes au digital d’ici à 2023, avec l’appui technique et financier de l’Unicef. Selon le ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme, à ce jour, le Prografed a favorisé la création de 200 boutiques en ligne disponibles sur la plateforme, www.prografed.ga.