Gabon: le Professeur Mike Moukala Ndoumou a tiré sa révérence !

L’information a été rendue publique par le secrétariat général de l’Université Omar Bongo (UOB) ce mardi 6 avril 2021. En effet, ancien président du Snec-UOB et actuel Secrétaire général adjoint 1 de ladite Université, le Professeur en épistémologie Mike Moukala Ndoumou a tiré sa révérence à seulement 53 ans.

Incontournable dans les sciences sociales notamment la Philosophie au sein de l’Université Omar Bongo (UOB) et à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Libreville où il enseigne l’épistémologie depuis plus d’une dizaine d’années après un brillant parcours universitaire à Nantes, le Professeur Mike Moukala Ndoumou n’est plus. L’information a été rendue publique par la secrétaire générale de l’UOB, Henriette Aurélia Mombey Épouse Massala.

En effet, dans un discours empreint de tristesse, cette dernière a publié sur sa page Facebook « le secrétariat général UOB est en deuil! Le Professeur Mike Moukala Ndoumou, secrétaire Général Adjoint, n’est plus! Grosse perte!!! Pas de mot! Mon protecteur!!! », a-t-elle indiqué. S’en est suivie une pluie d’hommages rendus par ses pairs qui louent le savoir-faire de ce philosophe et le savoir-être de se fin négociateur.

À peine âgé de 53 ans, étant venu au monde le 6 janvier 1968, « le savant » comme aimaient l’appeler ses étudiants, aura gravi les échelons universitaires. De simple Docteur en épistémologie de l’Université de Nantes dans le département de la Loire-Atlantique, en France, ce compatriote va briller par sa sapience singulière. Il devient quelques années plus tard Maître de conférences dans la discipline de sa vie.

Après avoir été Maître-assistant à l’Université Omar Bongo de Libreville, et conseiller scientifique au Centre national de la recherche scientifique et technologique (Cenarest), le désormais Feu Pr. Mike Moukala Ndoumou, prend la tête du Syndicat national des enseignants-chercheurs -Section UOB (Snec-UOB) avant de céder face aux cloches de l’administration du temple du Savoir dont il devient en début d’année écoulée, Secrétaire général adjoint 1. C’est à ce poste qu’il a tiré sa révérence ce jour. Les causes du décès ne sont pour l’heure pas divulguées. Nous y reviendrons !