Gabon: le procès de Laccruche Alihanga renvoyé au lundi 3 mai

Appelé à comparaître ce jeudi 29 avril 2021 lors d’une audience correctionnelle pour « obtention frauduleuse des documents administratifs », Brice Laurent Joseph Laccruche Alihanga sera finalement fixé sur son sort le lundi 3 mai prochain. Et pour cause, les avocats de l’ancien Directeur de cabinet d’Ali Bongo Ondimba ont sollicité puis obtenu un renvoi au motif d’impréparation liée à la brièveté du temps accordé par le Tribunal à la défense.

Le tribunal de première instance de Libreville a refusé du monde ce jeudi 29 avril 2021. Parents, amis, connaissances et un parterre de journalistes ont envahi le hall. Une mobilisation suscitée par la portée de l’affaire. Assisté de deux de ses avocats en l’occurrence Me Anges Kevin Nzigou et Me Jean Paul Moubembe, Brice Laurent Joseph Laccruche Alihanga est arrivé vêtu d’un ensemble basin blanc.

En prélude au démarrage du débat contradictoire, les conseils de l’accusé ont unanimement sollicité un renvoi de l’audience. D’ailleurs pour le plus âgé des deux conseils, cette requête repose sur une nécessité pour la défense de prendre attache avec le dossier qui ne leur aurait été transmis que quelques heures avant le procès. « C’est pas moi ou mon jeune confrère qui se défend. Nous n’avons pas vu notre client. Évitons les incidents monsieur le Président », a déclaré Me Moubembe.



En réaction, le procureur général près le tribunal de première instance de Libreville André Patrick Roponat s’est farouchement opposé à cette requête. « Monsieur le Président, cette affaire a été programmée depuis la semaine dernière. Le ministère public n’est pas favorable au renvoi », a-t-il rétorqué. Pour sa part, le Président du Tribunal a interpellé Me Anges Kevin Nzigou sur le refus de répondre à l’appel du secrétaire en chef du parquet. Au terme des échanges préliminaires, la Cour a prononcé « le renvoi ferme du procès à lundi 3 mai 2021 ». Nous y reviendrons !