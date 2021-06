Gabon: le procès de Kelly Ondo Obiang et ses co-accusés à nouveau renvoyé

Appelé à la barre le vendredi 18 juin dernier pour « association de malfaiteurs, séquestration arbitraire et atteinte à la sûreté intérieure », le commando conduit par le Lieutenant Kelly Ondo Obiang a vu le procès renvoyé à lundi 21 juin prochain. Et pour cause, la défense a soulevé plusieurs exceptions finalement rejetées par la Cour spéciale militaire après 3 heures de mise en délibéré.

Kelly Ondo Obiang, Estimé Bidima Manongo, Dimitri Nze Minko, Ben Mvoumbi Wora, Paul Sabibi Ibinga, Gilles Yoka, Guy Roger Mintsa Mi Ona, Armel Adana et Ralem Abel Ango devront attendre lundi 21 juin 2021 pour être fixés sur leur sort. En effet, présentés devant la Cour militaire spéciale, les 9 prévenus ont assisté impuissants à un débat entre leurs conseils et le ministère public sur la forme.

Si à l’ouverture des débats, tout semblait être réuni pour aborder le fond de l’affaire, la défense ne l’a pas perçu ainsi. À ce propos, Me Jean Paul Moubembe, Me Anges Kevin Nzigou et Me François Meye ont soulevé les exceptions portant sur la nullité de l’acte de procédure et l’incompétence de la Cour spéciale militaire à connaître cette affaire. Un vibrant échange qui a abouti à la mise en délibéré.

S’étant retirée, la Cour mettra 3 heures avant de rejeter l’ensemble de prétentions. Loin d’être terminé, le procès s’est poursuivi avec une enquête de moralité à laquelle se sont soumis les 9 mutins. Faute de temps, et face à l’impossibilité des avocats à poursuivre l’audience, le président de la Cour de céans va prononcer le renvoi de l’affaire au lundi 21 juin 2021. Pour rappel, les mis en cause avaient pris d’assaut le 7 janvier 2019 la maison Georges Rawiri pour y délivrer un message d’appel à l’insurrection.