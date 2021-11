Gabon: le procès de Justin Ndoudangoye renvoyé au 26 novembre prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une requête de son conseil Me Cédric Me Cédric Maguisset que le Tribunal correctionnel spécialisé a prononcé le renvoi du procès opposant le Ministère public à Justin Ndoundangoye alias « Okulu la solution ». L’ancien ministre des Travaux publics devrait être fixé sur son sort le 26 novembre prochain.

Alors que la presse et les proches avaient effectué le déplacement du Palais de justice de Libreville, surpris, ont-ils été d’être priés de regagner leurs domiciles. Et pour cause, le procès prévu se dérouler, ce jour, a finalement été renvoyé pour le 26 novembre prochain. La Cour des céans aurait donc accédé à la requête de Cédric Maguisset qui a sollicité plus de temps pour traiter le dossier.



Pour l’avocat d’Okulu la solution, il n’aurait pas eu accès aux éléments du dossier. D’un commun accord, les parties ont plaidé le renvoi. « Au moment où je vous parle, je n’ai pas la déclaration du liquidateur, ou du moins l’intégralité, celles de M. Nziengui et donc celle de l’enquête préliminaire. C’est autant d’éléments qui ont incité mon client avec mon accord pour le report de cette affaire », a déclaré l’avocat de Justin Ndoundangoye à l’AGP.