Gabon: le procès de BLA s’ouvre ce jeudi 29 avril devant le tribunal correctionnel

C’est sans aucun doute le procès le plus attendu de ces dernières années. Incarcéré à la prison centrale de Libreville depuis le 13 décembre 2019, l’ancien Directeur de cabinet du président de la République, Brice Laccruche Alihanga comparaîtra ce jeudi 29 avril 2021 devant le tribunal correctionnel, a annoncé son avocat Me Anges Kevin Nzigou au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce mardi 27 avril 2021.

Si d’entrée de jeu le conseil de l’ancien ministre du Suivi de la stratégie des Investissements humains et des Objectifs de développement durable a fustigé une “procédure empreinte de violation des règles élémentaires”, Me Anges Kevin Nzigou s’est dit surpris du fait que le ministère public soit dans l’incapacité totale d’exprimer les charges retenues contre son client depuis son arrestation et sa détention à la prison centrale de Libreville.

Ainsi, l’avocat de l’ancien directeur de cabinet du président de la République a fustigé le fait que le ministère public s’évertue à dénier le droit de la défense de son client qui, à deux jours de l’ouverture de son procès, n’est pas informé des charges retenues contre lui, alors que lors d’une audience le 22 avril dernier, le juge avait demandé au ministère public de communiquer le contenu du dossier.

Lors de cet échange avec la presse nationale et internationale, Anges Kevin Nzigou a précisé qu’il était invraisemblable de juger une personne alors que son avocat n’avait pas connaissance du dossier. « Jusqu’à ce jour mardi 27 avril 2021, je n’ai ni accès au dossier, ni accès à mon client pour préparer sa défense », a-t-il révélé, mettant en lumière la volonté du parquet de saborder les droits de la défense.

« Je vous prends à témoin de la situation dans laquelle le système judiciaire nous mène, le dossier Brice Laccruche Alihanga n’est pas un dossier judiciaire, vous l’avez tous compris », a-t-il martelé. Rendez-vous est donc pris ce jeudi 29 avril 2021 au tribunal correctionnel.