Gabon: le prix du maillot des Panthères quasiment équivalent au SMIG

Présenté il y a quelques jours par l’équipementier et la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), le nouveau maillot des Panthères a fière allure. Décliné en trois variantes jaune, blanc et tricolore, ce maillot à tout pour plaire en dépit de son prix. 110 euros soit un peu plus de 65000 FCFA auxquels il faudra ajouter le prix de la livraison. Autant dire que pour supporter les Panthères lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun, il faudra débourser quasiment le SMIG.

Annoncée conjointement par la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) et l’équipementier italien Kappa à travers un communiqué rendu public le 7 décembre dernier, soit il y a un peu plus d’une semaine, l’arrivée des nouveaux maillots des Panthères du Gabon qui seront arborés lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun n’a pas manqué de faire réagir. Si du point de vue esthétique ils ne manquent pas d’allure, d’un point de vue économique par contre ils semblent réservés à une élite.

En effet, affiché à 110 euros soit un peu plus de 65 000 FCFA sans la livraison qui devrait faire grimper un peu plus ce prix déjà exclusif, ce maillot KOMBAT PRO 2022 n’a pas fini de faire jaser. Et ce, d’autant plus qu’il n’est pour l’heure disponible qu’en ligne, faute de boutique officielle. Alors même que la Fédération gabonaise dirigée par l’indéboulonnable Pierre Alain Mounguengui, était déjà censée s’être dotée de ladite boutique officielle des Panthères.

Quasiment équivalent au Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) fixé par les conventions internationales, notamment les recommandations de la Conférence de l’Organisation internationale du Travail (OIT), et qui se situe autour de 80 000 FCFA, le prix de ce maillot des Panthères reste donc exclusif. Dans un contexte de crise et de pressions inflationnistes persistantes, le tarif affiché de ce maillot qui n’est finalement pas si loin de l’équipe de France par exemple (140 euros), n’a donc pas fini de faire jaser.