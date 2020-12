Gabon: le président Sierra léonais Julius Maada Bio hôte d’Ali Bongo dès ce 07 décembre

Ce lundi 07 décembre 2020 le président Sierra léonais Julius Maada Bio effectue une visite de travail et d’amitié de deux jours au Gabon à l’invitation de son homologue Ali Bongo Ondimba. Une visite qui sera l’occasion d’échanger sur le renforcement de la coopération entre le Gabon et Sierra Leone.

C’est par le biais d’un communiqué que la présidence de la République a annoncé la visite du 07 au 09 décembre 2020 de Julius Maada Bio. Une première depuis son élection à la tête de ce pays d’Afrique de l’Ouest situé sur la côte Atlantique. Une rencontre entre les deux personnalités qui tournera essentiellement autour du renforcement des relations entre les deux pays.

« Cette rencontre entre le Chef d’Etat et son hôte, sera l’occasion pour les deux hommes d’échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et Freetown dans les domaines aéroportuaire et commercial. Notons que ce séjour du président Maada Bio est le premier en terre gabonaise », indique le communiqué de la présidence.