Gabon: le président du SNEC-UOB enlevé puis torturé par des individus non identifiés

Nous vous proposons un audio de cet article

C’est l’information pour le moins invraisemblable qui circule ces dernières heures. En effet, le président du Syndicat national des enseignants chercheurs section Université Omar Bongo (SNEC) Mathurin Ovono Ebe aurait été enlevé puis torturé par des individus encore non identifiés avant d’être libéré tard dans la nuit du lundi 28 juin 2021.

Alors qu’on pensait les épisodes des enlèvements et autres séquestrations révolus depuis la période post électorale de 2016, il n’en est rien. Et pour preuve, l’enlèvement dont aurait été victime le premier responsable du Syndicat national des enseignants chercheurs section UOB dans la nuit du 28 juin 2021 alors qu’il regagnait son domicile.

« Effectivement il a été enlevé. Et selon ses dires, c’est à l’entrée de chez lui à Essassa qu’il a été embarqué par des individus et il a été relâché au PK14 aux alentours de 23 heures 30 minutes », nous a confié un proche joint au téléphone par Gabon Media Time. Selon la même source, le leader syndical aurait été torturé durant ces heures de séquestration et présenterait des hématomes de ces sévices.

Une situation pour le moins inquiétante qui vient remettre au goût du jour la problématique de l’insécurité et qui devrait interpeller le gouvernement et plus particulièrement le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha afin de faire cesser ces actes qui donnent une image peu reluisante du pays à l’international.