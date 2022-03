Gabon: le président de la Linafp candidat à la Fegafoot 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la bombe tombée ce mardi 16 mars 2022 date butoire du dépôt de candidature. Arrivé tout sourire Brice Mbika Ndjambou, président de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) a solennellement déposé sa candidature à la présidence de la Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot) dirigée depuis 8 ans par Pierre Alain Mounguengui.

Alors que la liste des candidatures pour la présidence de la Fédération Gabonaise de Football semblait boucler, une surprise est intervenue. En effet, l’actuel président de la Ligue nationale de football professionnel a décidé de tenter de changer de paradigme au sein de la sphère footballistique qui croule sous d’épineuses affaires qui sont de nature à avilir son image.

« Je suis déterminé à apporter ma pierre à l’édifice, à l’Union des acteurs du Football pour un souffle nouveau au sein de cette entité qu’est la Fegafoot et pour une redynamisation complète du football gabonais » a d’ores et déjà annoncé Brice Mbika Ndjambou. Une candidature qui a surpris plus d’un.

Par ailleurs, ce dernier a révélé qu’il donnera l’élixir de son plan d’ambitions devant la presse nationale et internationale ce vendredi 18 mars 2022. Fin connaisseur du ballon rond de par son expérience au sein du secrétariat général de la Ligue de football de l’Estuaire pendant 5 ans, Brice Mbika Ndjambou présente une carte qui pourrait en faire pâlir lors du moment décisif au soir du 16 avril prochain.