Gabon: le premier tour des élections sénatoriales prévu ce 30 janvier 2021

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce vendredi 08 janvier 2021 que le Centre Gabonais des Élections (CGE), a annoncé les dates des prochaines élections des sénateurs et de la partielle des législatives du département de Lekoni-Lekori à Akiéni dans la province du Haut-Ogooué. Un scrutin qui intervient quelques jours après la fin du mandat de la 4ème législature du Sénat qui s’est achevé le mercredi 30 décembre 2020.

Ainsi, selon le communiqué lu par le président du CGE Moïse Bibalou Koumba, les élections sénatoriales 2021 débuteront avec la prestation de serment des membres des commissions électorales locales. La date limite de dépôt de déclarations de candidature est fixée quant à elle au 18 janvier 2021 à 18 heures.

Par la suite, la publication des candidatures de l’élection sénatoriale interviendra le 25 janvier. L’ouverture de la campagne est prévue pour le 27 janvier 2021 et va se clôturer le 29 janvier à 24 heures. La réunion du collège électoral pour l’élection des sénateurs 2021 pour le premier tour est fixée au 30 janvier et le second tour interviendra le 6 février 2021.

Pour la partielle du siège de député d’Akieni, la campagne s’ouvre le 20 janvier à 0h00 pour le premier tour et sera close le 29 janvier à minuit. Les électeurs seront invités dans les bureaux de vote le 30 janvier. Pour le second tour, la campagne s’ouvrira du 3 février au 12 février et le vote interviendra le 13 février 2021.