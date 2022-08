Gabon: le premier scanner gratuit en Afrique centrale désormais opérationnel au Samu social

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations au quotidien, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais ne ménage aucun effort pour répondre aux sollicitations d’urgence. C’est dans cette veine que le Dr. Wenceslas Yaba, coordinateur général de ladite structure a rendu effectif, le dimanche 7 août 2022, le tout premier scanner gratuit.

Le dimanche 7 août 2022, devrait logiquement être consigné dans les annales de la médecine au Gabon. Et pour cause, c’est en cette date que le Service d’aide médicale d’urgence social gabonais a, par l’entremise de son coordinateur général, le Dr. Wenceslas Yaba, mis en service son scanner entièrement gratuit. Une première dans la sous-région et dans notre pays. De quoi mettre davantage en lumière l’écho social et l’élan solidaire de cette structure qui en 5 ans d’existence a déjà pris médicalement en charge plus d’un million de personnes.

« Chers Gabonais et Samu-socialisés, je tiens à vous informer qu’après plus de 10 jours de tests, le Samu social gabonais est heureux de vous annoncer le démarrage du scanner gratuit. Venez massivement, nous vous attendons » a souligné le coordinateur général dans une courte vidéo devenue virale sur la toile. Tant les populations de Libreville et de l’intérieur du pays voient s’estomper leur crainte d’être refoulées des établissements sanitaires par manque de moyens ou défaut de scanner.



Rappelons que dans notre pays, l’accès à la santé est encore un problème surtout pour les populations paupérisées qui ne peuvent donc pas payer près de 100.000 FCFA pour effectuer un scanner thoracique. Et ce, dans un contexte particulièrement difficile où l’organe habilité à accompagner cette frange de la population totale est quasiment en crise de gestion. Autant dire que cette innovation labellisée Samu social gabonais, permettra à l’État de lutter efficacement contre les décès évitables.