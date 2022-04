Gabon: le premier rapport ITIE attendu le 24 avril 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours de la récente session ordinaire du Groupe Multipartite (GMP) qui s’est tenue ce jeudi 21 avril 2022 à Libreville que le secrétaire technique permanent de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) au Gabon, Marcelin Nziengui, a annoncé que le premier rapport de l’ITIE Gabon sera publié le 24 avril 2023. Une publication qui s’inscrit dans le cadre des exigences imposées par l’organisation internationale.

Selon le secrétaire technique permanent le Gabon dans le cadre de son retour au sein de l’ITIE doit remplir deux exigences notamment produire le premier rapport ITIE à l’horizon du 24 avril 2023 et entamer la première validation à l’horizon du 1er juillet 2024. Un processus qui cadre parfaitement avec le plan d’action établi par le Groupe Multipartite.

Ainsi, ce premier rapport fera le point sur ce que le secteur extractif a pu produire comme richesse au Gabon et comment ces ressources ont été affectées et utilisées par le pays. Une première session dirigée par la présidente de l’ITIE Gabon Léontine Tania Oyouomi-Loumbou epse Bibey, et qui devrait être suivie de 7 autres qui seront organisées durant toute l’année afin de passer en revue les réalisations de l’année 2021 et les perspectives en termes de plan d’actions pour l’année 2022.

« La transparence c’est le nom principal de l’ITIE, les acteurs du secteur privé, en tout cas, les plus importants au Gabon sont pleinement engagés dans cette initiative », a indiqué le président de l’Union minière du Gabon (UMIGA), membre du collège privé volet minier dans le GMP Thomas Pucheu.