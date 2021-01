Gabon: le Pr. Léon Nzouba inaugure sa polyclinique à Mouila

Soucieux d’apporter sa pierre à l’amélioration de l’accès aux soins des populations, le Pr. Léon Nzouba a inauguré ce mardi 12 janvier 2021 sa polyclinique dénommée Matho’o. Une structure hospitalière privée dotée du matériel adéquat et à la pointe de la technologie pour assurer un suivi efficace des patients dans tous les domaines médicaux.

C’est en présence des autorités politico-administratives de la province de la Ngounié que s’est déroulée l’inauguration de la polyclinique Matho’o, dont le promoteur n’est autre que l’ancien ministre de la Santé le Pr. Léon Nzouba. Une cérémonie qui a été précédée d’une messe en la paroisse Saint Martin de Mouila.

La mise en service de cette structure hospitalière s’inscrit dans la volonté du promoteur de participer à l’amélioration de l’offre de soins dans cette partie du pays mais surtout répondre aux attentes des populations en matière de qualité de service. Situé en face du lycée et collège Saint-Gabriel, l’établissement sanitaire dispose de l’ensemble des services nécessaires au bon suivi des patients.

La structure dispose entre autres des services de Médecine générale, ORL et CCF, cardiologie, ophtalmologie, stomatologie, gynécologie et d’urologie. La Polyclinique comprend également en son sein un laboratoire d’analyses médicales et un laboratoire de prothèses auditives.