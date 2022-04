Gabon: le Pr. Albert Ondo Ossa s’érige en adepte de la realpolitik

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 29 avril 2022, l’Hôtel Triomphal situé aux abords du Boulevard Triomphal a servi de cadre à une conférence de presse animée par l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur le Pr. Albert Ondo Ossa. Il était question lors de cette rencontre avec la presse nationale et internationale de donner son point de vue sur l’état de la Nation mais aussi son positionnement politique.

C’est en présence de plusieurs responsables de partis politiques de l’opposition et de la société civile que l’universitaire a tenu à faire une analyse froide de la situation sociale, économique et politique du pays. Une sortie qui s’inscrit dans la volonté de ce dernier de participer activement au débat sur le développement du Gabon mais surtout donner son avis sur les solutions à apporter pour une amélioration qualitative des conditions de vie des populations.

Sur le plan politique, le Pr. Albert Ondo Ossa a regretté d’une part que la concertation que l’ensemble de la classe politique souhaitait de tous ses vœux ait été renvoyée aux calendes grecques mais aussi que la décision de levée des mesures prises dans le cadre de la riposte contre le covid-19, n’ait été ni expliquée ni justifiée par le gouvernement. L’ancien membre du gouvernement a d’ailleurs relevé que « la situation budgétaire du Gabon s’est dotant plus dégradée qu’aucun effort d’assainissement budgétaire en termes de meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement en particulier la masse salariale ne s’est profilé à l’horizon. Bien au contraire, les dépenses non budgétisées ont été effectuées en masse alors que dans le même temps les retraités peinent à percevoir leur pension », a-t-il souligné.

Même constat sur le plan social, où il prend l’exemple flagrant du secteur de la santé et de l’éducation dont la situation demeure préoccupante. A cet effet, le Pr. Albert Ondo Ossa a plaidé pour une réelle prise de conscience afin d’inverser cette tendance qui laisse planer le doute pour le développement.

Profitant de cette rencontre avec les hommes et femmes de presse, l’ancien ministre a souhaité clarifier son positionnement au sein du paysage politique gabonais. « Je n’appartiens à aucun parti politique, je suis membre de la société civile non organisée. Au regard de la situation actuelle de notre pays et de son évolution au cours des 20 dernières années, j’ai opté finalement pour la realpolitik, une stratégie politique fondée non pas sur des aprioris idéologiques ou des jugements de valeur, mais sur l’importance économique ou géopolitique des partenaires », a-t-il déclaré.