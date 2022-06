Gabon: le port d’Owendo désigné le plus performant de la CEMAC par la Banque mondiale

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle l’indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI) publié depuis mai dernier par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence. En effet, le port d’Owendo est le port le plus performant de la zone de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) occupant la 21ème place continentale et la 302ème dans le monde sur 370 ports recensés et classés.

Élaboré par la Banque mondiale, cet indice de performance prend en compte le nombre total d’heures qu’un navire passe en escale, en l’occurrence le temps écoulé entre son arrivée en rade et son départ du poste d’amarrage, une fois l’échange de cargaison effectué. La méthodologie prend en compte cinq groupes de taille de navires distincts, en raison des économies de carburant et des réductions des émissions plus importantes que les grands navires peuvent réaliser.

Ainsi, en matière de performance le port d’Owendo arrive en tête dans la zone CEMAC, suivi par le port de Douala au Cameroun qui se positionne au 340ème rang mondial avec 106,2 points. Il précède le port en eau profonde de Kribi au Cameroun, puis le port de Pointe-Noire au Congo qui se classe au 362ème rang mondial.

Sur le continent, les ports les plus performants sont le port marocain de Tanger Med 6ème sur le plan mondial, les ports égyptiens port Saïd, port de Damiette et port El Dekheila. Le port de Matadi en République démocratique du Congo arrive en 5ème position en Afrique.

