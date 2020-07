Gabon: le point de vue de Dynamique unitaire renforcé par la sortie de Bruno Fuchs

La sortie pour le moins tonitruante du député français Bruno Fuchs sur l’incapacité du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba à diriger le pays a suscité une véritable onde de choc au sein de l’opinion publique gabonaise. La dernière réaction en date est celle de la confédération syndicale Dynamique unitaire qui lors d’un point presse qui s’est tenu ce vendredi 10 juillet 2020 qui a réaffirmé son point de vue sur la nécessité de déclarer la vacance de pouvoir.

C’est par la voix de son président Jean Rémy Yama que cette confédération a tenu à réagir à l’incertitude qui règne au sommet de l’Etat, ravivée ces dernières heures par l’intervention du député français Bruno Fuchs. En effet, ce dernier au cours de la séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale française, le mercredi 8 juillet 2020, a déclaré que l’actuel chef de l’État « Ali Bongo Ondimba n’était plus en capacité de diriger le pays depuis plusieurs mois ».

Une déclaration qui a causé un véritable tohu bohu au Gabon, certains proches du numéro un gabonais s’indignant de cette sortie. Une posture que semble ne pas adopter DU qui estime a contrario que « les travailleurs et les ménages sont ceux qui payent le plus lourd tribut de la vacance de pouvoir de fait qu’on refuse de reconnaître ». Pour Jean Rémy Yama et les siens, cette déclaration de Bruno Fuchs « renforce le point de vue de Dynamique Unitaire s’agissant de son intime conviction exprimée le 02 juillet 2019 ».

« Les gouvernants se préoccupent d’abord de préserver un pouvoir errant, leur train de vie et les opérations qui augmentent significativement leurs comptes en banque. Les conditions de travail et d’existence de la grande masse ne les intéressent nullement », a martelé Jean Rémy Yama.