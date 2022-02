Gabon: le PNUD en soutien au Plan d’accélération de la transformation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de l’appui aux politiques publiques, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a procédé ce mercredi 23 mars 2022, à la remise d’un important don au Conseil national du Plan d’accélération de la transformation (CNPAT) sis à Montagne-sainte. Évalué à 700.000 dollars, ce don vise à soutenir la mise à jour du PAT en améliorant les conditions de travail des personnes ressources.

Le Programme des Nations unies pour le développement vient à nouveau d’apporter son soutien au Conseil national du Plan d’accélération de la transformation. En effet, au cours d’une cérémonie ce mercredi, Yves Sylvain Moussavou Boussougou et Francis James, respectivement Secrétaire exécutif du PAT et représentant résident du PNUD, ont acté cet accompagnement pour l’exécution des priorités ciblées par le PAT 2021-2023.

Il s’est agit d’un don d’un véhicule et du matériel informatique au Conseil national du Plan d’accélération de la transformation d’une valeur de 700 000 dollars et que le PNUD entend bien renouveler. « Quand je vois ces derniers mois les grands projets que l’équipe du PAT a fait sur le terrain, les visites, la façon de communiquer, la façon d’aller dans le Gabon profond pour trouver des solutions et aider à développer le pays, ça me conforte. On voit vraiment de grands avancements. C’est un partenariat qu’on a avec le CNPAT et qu’on veut bien approfondir », s’est réjouit Francis Jame.

Il faut noter que le PNUD appuie également le Gabon dans la prise en charge du paiement des honoraires des consultants sur des thématiques urgentes, notamment la réforme des curricula dans le secteur de l’éducation et d’autres études spécifiques comme dans les secteurs du bois et de la santé. À en croire Yves Sylvain Moussavou Boussougou et Francis James, ce don devrait accompagner le CNPAT à « mieux déployer son activité opérationnelle, notamment à jouer de rôle de manière efficace qui est celui de faire le suivi de l’exécution de la mise en œuvre du PAT ».