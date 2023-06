Gabon : le PNPE et Olam s’allient pour la formation de 300 jeunes dans le Moyen-Ogooué et la Ngounié

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 16 juin dernier, le Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE ) et l’entreprise Olam Palm Gabon (OPG) ont procédé à la signature d’un contrat de partenariat. Objectif mettre en place un fonds de soutien à l’emploi, à l’auto-emploi et à la formation, d’un montant de 320 millions de FCFA en faveur de 300 jeunes des provinces du Moyen- Ogooué et de la Ngounié.

En effet, la signature de ce partenariat a été précédée par l’organisation d’une mission de sensibilisation des opérateurs économique par le PNPE à l’initiative du ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et du Travail, Madeleine Berre. Il était question d’établir un véritable dialogue avec ces partenaires afin de relever ensemble les défis en matière d’employabilité des jeunes.

Ainsi, dans le cadre de la concrétisation de ce projet, le PNPE et l’entreprise Olam Palm LAM Gabon représenté par son Vice-président Monsieur Gabriel Ntougou se sont accordé pour la mise en place d’un fonds de soutien à l’emploi, à l’auto-emploi et à la formation, d’un 320 millions de FCFA. « Ce fonds, décaissé par étape, vise l’accompagnement de plus de 300 jeunes Gabonais résidents dans les provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié, bassins d’emploi où OPG opère » indique le communiqué du PNPE.

Ainsi, durant 5 jours, 10 promoteurs représentant la Coopérative des sabliers ont été formés à la méthodologie Créez votre Entreprise (CREE) et 50 promoteurs intervenant dans divers secteurs d’activité à la méthodologie Gérez Mieux votre Entreprise (GERME). Au terme desdites formations, les bénéficiaires ont reçu une attestation de formation et des kits en matériels et équipements financés par OPG, d’une valeur de 400.000 FCFA pour chacun des cinquante 50 promoteurs et 3.490.000 FCFA pour la coopérative des sabliers.