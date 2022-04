Gabon: le PNLP recommande l’usage du test rapide pour diagnostiquer les cas de paludisme en entreprise

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a organisé ce mercredi 20 avril 2022 une formation des personnels de santé des infirmeries des entreprises du Grand Libreville sur la prise en charge du paludisme. Celle-ci a essentiellement porté sur l’utilisation des tests de diagnostic rapides (TDR) du paludisme.

C’est la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) qui a servi de cadre à cette formation. Une initiative qui fait partie des 24 activités retenues par le PNLP pour faire échos à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme qui se tiendra le 25 avril prochain. Organisée avec l’appui de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des prestataires de soins des entreprises sur la prise en charge du paludisme et l’utilisation des TDR avant l’administration d’un traitement antipaludéen.

« L’enjeu de la formation dédiée au personnel de santé des entreprises est de modifier les pratiques habituelles en ce qui concerne le diagnostic », a expliqué le Dr. Glawdys Tsoumbou Bakana, spécialiste en médecine sociale et préventive, chargée de la formation. Il faut dire que cette approche poursuit plusieurs objectifs. Elle devrait dans un premier temps, permettre de lutter contre l’automédication et favoriser l’utilisation rationnelle des médicaments antipaludéens. Ensuite, elle devrait pouvoir amener les entreprises à s’impliquer davantage dans les actions de lutte contre le paludisme en vue de l’atteinte de l’objectif mondial de 2022: « réduire la charge du paludisme et sauver des vies ».



Au Gabon, le paludisme demeure endémique, du fait de sa morbidité élevée et sa transmission pérenne de janvier à décembre. Selon le PNLP, le paludisme est la première cause de consultation à l’hôpital, « il occasionne l’absentéisme en milieux scolaire et professionnel, ce qui entraîne une baisse de la rentabilité dans ces secteurs d’activité ».