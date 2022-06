Gabon: le PMUG lance sa campagne «Juin en folie»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué de presse que le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) a annoncé la nouvelle campagne promotionnelle dénommée « Juin en folie », ce vendredi 3 juin 2022. Déterminé à toujours en faire plus, le leader du pari hippique dans notre pays offre à tous ses parieurs la possibilité de devenir millionnaire avec les différentes offres mises à disposition les mardis, vendredis et dimanches.

Le dimanche 5 juin 2022 marquera une nouvelle ère pour les parieurs du sport hippique. Et pour cause, le PMUG lance sa nouvelle campagne promotionnelle « Juin en folie » sur toute l’étendue du territoire. Ainsi, des millions seront mis en jeu tous les dimanches en Masse Commune Internationale, tous les Mardis au Quinté+ Locale jouez et gagnez 10 Millions de Fcfa avec report, les Vendredis au Quarté+ jouez et gagnez 1 Million avec report et ce, pour le grand bonheur des parieurs.

C’est donc plusieurs millions qui seront mis en jeu tous les mardis, vendredis et dimanches durant ce mois de Juin 2022. Pour la Direction Générale du PMUG, « c’est une véritable opportunité offerte à sa clientèle et à toute la population gabonaise pour gagner de l’argent en ce début de vacance qui rime avec voyage, construction, célébration de mariage ».

Ainsi avec ces mégas cagnottes, le PMUG offre au plus grand nombre de personnes la possibilité d’être millionnaires en jouant les bonnes combinaisons de chiffres. Rendez-vous est pris avec les Gabonais tous les jours et encore plus au mois de Juin dans les kiosques, agences et partenaires PMUG et sur www.pmugabon.net dès 8h.