Gabon: le PMUG inaugure deux agences à Mouila et Ndendé

Le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) a inauguré, le mardi 17 et jeudi 19 mai 2022, deux agences dans les villes de Mouila et Ndendé, dans la province de la Ngounié. Symbole de l’expansion de son activité commerciale, ces nouveaux espaces de jeu visent à se rapprocher de ses parieurs tout en leur offrant une meilleure qualité d’accueil.

C’est dans le cadre de sa politique de déploiement intensif de son offre de services auprès de sa clientèle que le PMUG a procédé le mardi 17 et jeudi 19 mai 2022 à l’inauguration de deux agences commerciales situées dans les villes de Mouila et Ndendé. Les premières du genre dans les deux localités et ce pour le plus grand bonheur des parieurs.

Une vue de la salle de jeux de Mouila © D.R.

Ces nouvelles agences commerciales viennent confirmer la volonté du PMUG de servir sa clientèle friande de paris dans les meilleures conditions d’accueil. Pour rappel, depuis le lancement de ce concept novateur, le leader des paris hippiques au Gabon, n’a pas cessé de se réinventer avec des offres concurrentielles. Les clients pourront ainsi vivre différents événements sportifs en direct dans un cadre sécurisé et agréable.

Sur un autre plan, le PMUG participe à la réduction du taux de chômage dans la localité à travers ces deux nouvelles salles de jeu. Rendez-vous est pris tous les jours dès 8 heures dans les différents points de vente afin de tenter votre chance en espérant décrocher le jackpot qui fera de vous un heureux gagnant millionaire.