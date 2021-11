Gabon: le PMUG fait le bilan de ses différentes offres après trois ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présent au Gabon depuis plus d’une décennie, le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG), n’a de cesse d’améliorer son offre en matière de jeu hippique. C’est dans cette optique, que depuis un peu plus de trois ans il a entamé un vaste programme de diversification de son offre avec la possibilité pour ses fidèles parieurs d’accroître leurs gains et de « changer de vie ».

Acteur majeur de l’industrie du jeu au Gabon, le PMU à entamé sur ces 3 dernières années un vaste programme de diversification de son offre. L’entreprise a ainsi fait le bilan des quatre offres lancées depuis trois ans. Il s’agit notamment du parifoot, du Quinto+, du Loto Superjack et du Loto Super5. De nouveaux services qui ont fait des heureux chez de nombreux parieurs.

L’entreprise a lancé tour à tour la commercialisation du Parifoot qui consiste à parier sur les grands événements sportifs. Le Quinto+ un jeu de grattage virtuel qui permet de gagner jusqu’à 10 Millions de fcfa en instantané. Le Loto Superjack un jeu de tirage à boule qui consiste à trouver 5 numéros sur 35 avec un jackpot à gagner qui démarre à de 10 Millions de FCFA et le Loto super 5 un jeu de tirage à boule qui consiste à trouver 5 numéros sur 90 dont les gains sont fonction des cotes et du montant de la mise.

Ces innovations démontrent la volonté de l’entreprise d’ offrir plus d’opportunités de gains à ses parieurs et à satisfaire sa clientèle. Sur le plan économique, le PMUG est une entreprise qui contribue à la croissance du Gabon à hauteur de 2,3%. Depuis son implantation dans le pays, le leader des paris hippiques qui connaît une nette stabilité financière ne cesse de diversifier ses offres de produits.