Gabon: le plus jeune bachelier désormais installé aux États-Unis pour ses études

Après avoir fait sensation lors de la session d’août 2020 du baccalauréat gabonais en décrochant ce précieux sésame avec brio, l’adolescent Nathan-Blaise Mihindu-Mi-Nzambe, poursuivra ses études supérieures au pays de l’oncle Sam. En effet, à tout juste 14 ans, ce prodige qui ambitionne d’exercer dans la cyber-sécurité a une chance de réaliser son rêve grâce à une bourse d’études octroyée par l’État gabonais.

C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont milité pour que Nathan-Blaise Mihindu-Mi-Nzambe ,plus jeune Bachelier de l’histoire du Gabon, soit pris en charge par l’État gabonais. Il semble que le plaidoyer mené dans les réseaux sociaux et autres supports de communication ait porté ses fruits. Et ce, d’autant plus que l’adolescent de 14 ans à peine, se trouve dorénavant en terre américaine.

En effet, bénéficiant d’une allocation d’études, Nathan-Blaise Mihindu-Mi-Nzambe a effectué le voyage sur les États-Unis précisément à Washington DC en compagnie de son géniteur le Colonel à la retraite Jean Blaise NZAMBA Ngouangui. Ce dernier a d’ailleurs tenu à remercier le président de la République Ali Bongo Ondimba pour l’intérêt porté envers son fils. Quant au bénéficiaire, l’objectif est clair : intégrer le campus d’une université d’élite pour se faire former.



Si tout semble aller pour le mieux pour notre recordman du baccalauréat en termes d’âge, il est judicieux de rappeler que l’accompagnement de l’État gabonais via l’Agence gabonaise des bourses du Gabon (Anbg) n’est pas complet, du fait qu’il ne couvre pas l’hébergement de Nathan-Blaise Mihindu-Mi-Nzambe dans un campus universitaire. La balle est donc dans le camp des autorités compétentes pour assurer un séjour paisible et des bonnes conditions d’études à notre génie national.