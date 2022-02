Gabon: le piteux état de l’axe Kanda-Mabanga

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’axe Kanda-Mabanga qui relie le regroupement de villages du canton Louetsi-Soungou situé à quelques kilomètres de la ville de Lébamba dans la province de la Ngounié est désormais impraticable. Et pour cause, la vétusté de la passerelle permettant d’y accéder a causé la chute de celle-ci, la coupant ainsi du reste du pays.

La problématique de la dégradation du réseau routier national est loin d’avoir trouvé son épilogue malgré les discours de bonne volonté du gouvernement. En effet, à chaque retour de la saison des pluies les populations ne savent plus à quel saint se vouer notamment en matière de déplacement du fait de l’état piteux des infrastructures routières de fortune.

Le dernier fait en date est la vétusté du bac situé sur la rivière Louetsi permettant de rallier les villages du canton Louetsi-Soungou et le district de Nzenzenlè ou encore Malinga dans la province de la Ngounié. Une situation consécutive aux intempéries survenues dans la localité au fil des années et qui d’ailleurs ont occasionné de nombreux dégâts. Ce passage de fortune réalisé depuis des années et qui n’est plus apte à l’utilisation depuis un peu plus de 8 mois, au grand dam des populations qui sont obligées de faire un long détour.

Pour les populations, il s’en va sans dire qu’un réaménagement complet du tronçon routier doit être établi. « Il faut des grands travaux pour faire circuler ce bac. Également du temps, connaissant la lenteur des décideurs. Et comme si cela ne suffisait pas, des bourbiers engorgés se sont formés à certains endroits sur de longues distances. En outre, l’enlacement des bambous de Chine en bordure des ravins et les grands arbres qui tombent à la moindre averse compliquent davantage l’opération aux conducteurs au goût du risque », rapporte le quotidien L’Union.

Les regards sont donc tournés vers le ministre des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures Léon Armel Bounda Balondzi. Lequel devrait se pencher sur la question pour qu’enfin ses populations trouvent le bonheur d’avoir une route praticable et puissent rallier les autres provinces du pays.