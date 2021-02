Gabon: le personnel de Gras Savoye Gabon exige la tête de Cédric Chevaly

Les hostilités ont débuté le mercredi 3 février dernier devant le siège social de la société d’assurance Gras Savoye Gabon sis à rénovation dans le 3ème arrondissement de Libreville. Le personnel du groupe français a décidé de lever les boucliers contre son directeur général Cédric Chevaly, qui serait à l’origine des piètres performances enregistrées ces 3 dernières années.

Censée se dérouler sur 3 jours à compter du mercredi 3 février 2021, la grève des agents de Gras Savoye pourrait bien être prolongée. Et pour cause, leur cible n’entend pas céder aux caprices de ses agents. Pourtant ces derniers dénoncent une incapacité notoire de leur directeur général « On n’a pas de problème avec lui. Notre problème c’est la crainte de perdre notre bout de pain parce que depuis 3 ans, l’entreprise ne fait qu’enregistrer des pertes », a déclaré un des leaders du mouvement.



Plus grave, Cédric Chevaly, à la tête de ladite société depuis 2018 se serait révélé être le bourreau de ses troupes. « Nous demandons à la direction du groupe de le muter ailleurs et de nommer un nouveau directeur général plus compétent. […] Cédric Chevaly n’a aucune politique commerciale pour relancer la société », a-t-il conclu. Devant des passants effarés, car il n’est pas coutume dans cette société d’être vent debout, les agents ont accroché des banderoles, on ne peut plus explicites. Vivement une sortie de crise apaisée.