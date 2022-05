Gabon: le PDG interdit tout appel à candidature d’Ali Bongo en dehors du parti

Ecouter cet article Ecouter cet article

La commémoration du 54ª anniversaire du Parti Démocratique Gabonais, le 12 Mars 2022 en différé dans nos provinces, du 26 mars au 23 avril 2022, a principalement permis, aux Militantes et Militants des Neuf (9) provinces du Gabon, de formuler de façon solennelle, dans la ferveur militante des grands jours, leurs différents appels à la candidature du Distingué Camarade Président. Ali Bongo ONDIMBA, Candidat Naturel du PDG, à bien vouloir briguer un nouveau mandat à la tête du pays.

Avec la fin des célébrations du « 12 Mars », ce cycle de professions de « bonne » foi à la Très

Haute Attention de notre Champion est à présent clos. Il reste, aux Militantes et Militants

du Parti Démocratique Gabonais, fervents partisans de la discipline et de l’ordre, d’attendre sagement la Réponse du Distingué Camarade Président Ali BONGO ONDIMBA. Notre Raison d’Espérer en la réalisation imminente des projets que nous avons ensemble élaboré et porté depuis 2009.

Dans la discipline, l’ordre et la dignité, mobilisés comme un seul homme, nous sommes en ordre de bataille, pour organiser, dans la sérénité et la détermination, le précieux

chronogramme que le DCP se prépare à nous communiquer.

Considérant que l’élection présidentielle implique le rendez-vous ultime, d’un homme ou

d’une femme, avec le Peuple Souverain, et que sa préparation requiert sérénité, clairvoyance

et minutie;

Considérant les dispositions combinées des articles 31 et 87 à 90 de nos Statuts, qui

présentent les conditions nécessaires à la désignation du Candidat Naturel du PDG à

l’élection présidentielle et le rôle que jouent les organes délibérants centraux dans ce

processus;

Considérant les dispositions pertinentes de notre Règlement Intérieur (articles 9 à 12) et de notre Charte des valeurs (article 14), qui engagent la responsabilité du Secrétariat Exécutif dans l’animation administrative et politique du Parti et font de la Responsabilité cette » conscience que l’on a à la fois de ses droits et de ses obligations à l’égard de soi même et de la communauté «;

J’ai le devoir d’interdire, de facon formelle, à tous les Militants et sympathisants du Parti

Démocratique Gabonais, tout protocole confondu, de formuler à titre individuel ou sous le sceau d’une association, des appels à la candidature du Distingue Camarade Président, Ali BONGO ONDIMBA, à la prochaine élection présidentielle et qui ont le malheur de semer

le trouble et la confusion dans l’opinion et les esprits des militantes et militants qui sont

pourtant concentrés sur l’exécution de la feuille de route adoptée par le Distingué Camarade

Président .

Seul le Parti, à travers ses organes habilités, est autorisé à solliciter à nouveau, en tant que

besoin, l’indulgence de notre Champion, détenteur du Titre, pour daigner accepter de se

porter candidat au combat de 2023,

En conséquence, je mets en garde toute tentation et tentative de dérogation à cette mesure.

Tout contrevenant aux prescriptions de la présente note qui prend effet dès publication, passible de sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions des articles 52 et des Statuts 49 à 52 du Règlement Intérieur.

Fait à Libreville le 11 mai 2022

Le Secrétaire Général

Steeve Nzegho Dieko