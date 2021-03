Gabon: le PDG célèbre ses 53 ans dans la sobriété

Ce vendredi 12 mars 2021 marque le 53ème anniversaire du Parti démocratique gabonais (PGD), parti au pouvoir. Un anniversaire sous le signe de la Covid-19 et qui n’échappe pas à la règle de la distanciation physique. Dans son discours de circonstance prononcé le mercredi 10 mars dernier, le secrétaire général du PDG, Eric Dodo Bounguendza, annonçait une célébration dans « la joie, la simplicité, la prévoyance, la vigilance et la responsabilité individuelle et collective ».

Pas de manifestation grand public cette année pour le Parti au pouvoir, le PDG, qui célèbre son 53ème anniversaire. Ce vendredi 12 mars 2021 devra tout simplement passer sous silence, loin des fortes mobilisations et célébrations des années antérieures. Une approche décidée par les dirigeants du Parti démocratique gabonais pour faire écho au respect du protocole sanitaire en vigueur.

Eric Dodo Bounguendza parle ainsi de célébration dans la sobriété, en toute responsabilité. « En ce temps distinctif de Covid-19, avec ses effets et conséquences sanitaires, un anniversaire fut-il celui de notre Grand parti, doit être, malheureusement, célébré dans la prudence, la précaution, la prévoyance et le sens de la responsabilité individuelle et collective, comme n’a cessé de nous l’instruire le distingué camarade président, Ali Bongo Ondimba, dans ses différentes dernières adresses à la Nation », a indiqué le secrétaire général du PDG.



Rappelons que l’an dernier également, le 12 mars 2020, alors que le Gabon faisait face pour la première fois à des contaminations à la Covid-19, le PDG n’avait pas pu organiser de manifestations d’envergure pour son 52ème anniversaire. Cette année, son secrétaire général Eric Dodo Bounguendza, estime que cet anniversaire devrait servir à « sensibiliser et conscientiser les camarades et les populations sur l’urgence la plus évidente et absolue de se faire vacciner selon les critères arrêtés par le gouvernement ».