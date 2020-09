Gabon: le PAYNCoP et l’Unoca en appui aux jeunes et femmes en milieu carcéral

C’est dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la Paix, célébrée le 21 septembre de chaque année, que la Coordination nationale du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la Paix (PAYNCoP), a annoncé la mise en oeuvre de son Projet de lutte contre la propagation de la Covid-19 et ses impacts en milieu carcéral chez les jeunes et les femmes. Une mission conjointe avec le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (Unoca ).

Après avoir lancé son programme d’appui aux personnes vivant avec un handicap en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, le PAYNCoP Gabon met le cap sur les pensionnaires de la prison centrale. En appui avec l’Unoca, le réseaux panafricain des jeunes pour la Paix, lance ainsi son Projet de lutte contre la propagation de la Covid-19 et ses impacts en milieu carcéral chez les jeunes et les femmes.

Si cette mission entend oeuvrer pour le bien–être des personnes en milieu carcéral, elle vient surtout répondre à un appel de solidarité lancé par le secrétaire général des Nationes Unies António Guterres, en prélude à la journée internationale de la Paix. Laquelle est célébrée cette année sous le thème « Façonner la paix ensemble ».

« La solidarité et la coopération entre pays, secteurs et générations sont également nécessaires pour gagner ce nouveau combat contre la pire crise de santé publique de notre temps », avait déclaré Antonio Guterres. Pour Jerry Bibang, Coordonnateur national du PAYNCoP Gabon, « c’est tout naturellement que nous avons pensé aux jeunes et femmes détenus en cette période de pandémie, afin que personne ne soit laissé de côté ».