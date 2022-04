Gabon: le Patrouilleur Serviola de la marine espagnole en soutien à la lutte contre la piraterie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 28 avril 2022, le quai de l’ancien port d’Owendo a servi de cadre à la cérémonie de la visite du Patrouilleur Serviola, de la marine espagnole. Une escale dans les eaux gabonaises qui s’inscrit dans le cadre de la coopération avec la marine gabonaise et les agences gabonaises responsables de la lutte contre la piraterie et la sécurité maritime notamment dans le Golfe de Guinée.

C’est en présence de l’ambassadeur d’Espagne au Gabon, Ramón Molina Llado, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le Général de Division Dieudonné Pongui et d’autres officiels que s’est déroulée la visite du Patrouilleur Serviola de la marine espagnole. Une visite assurée par le commandant, Joaquin Pita De Viega Subirats qui a permis aux personnalités présentes lors de cette cérémonie de faire connaissance avec ce patrouilleur offshore.

Cette escale prévue du 24 avril au 1 mai à Libreville s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la piraterie et la sécurité maritime. Il faut souligner que depuis plusieurs années le Golfe de Guinée et plus particulièrement le Gabon est touché par une vague d’attaques près de ses côtes, d’où la nécessité de multiplier des partenariats afin de lutter efficacement contre ces phénomènes. Ainsi, durant ce passage dans les eaux gabonaises, il est prévu des activités de coopération et des exercices d’entraînement conjoint avec la marine nationale notamment dans les domaines tels que la sécurité maritime, la connaissance du milieu maritime ou encore l’assistance médicale.

Au terme de la visite, l’ambassadeur d’Espagne au Gabon s’est réjoui de l’arrivée du navire espagnol au Gabon, fruit de la coopération hispano-gabonaise notamment dans la lutte contre la piraterie. « L’arrivée du patrouilleur espagnol Serviola s’inscrit dans le cadre de la coopération entre l’Espagne et le Gabon. Ce sera l’occasion pour la marine espagnole d’échanger avec la marine gabonaise et de renforcer les systèmes de défense mis en place dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime », a déclaré Ramón Molina Llado.

Pour information, le PHM Serviola a été livré à la Marine militaire le 22 mars 1991. Il mesure 68,65 mètres de longueur pour 10,40 mètres de largeur. Il est équipé d’un tirant d’eau de 3,62 m, un pont d’envol habilité pour l’atterrissage des hélicoptères à taille moyenne pour des évacuations médicales, Vertrep et Vod. Il est également doté de radars Canon 3”/50, le PHM Serviola est armé de deux mitrailleuses Browning 12,7 MM, deux mitrailleuses MG 7,62 MM. Son arrivée dans les eaux gabonaises sera d’une grande aide pour le renforcement des capacités de la marine nationale et de plusieurs agences gabonaises dans la lutte contre la piraterie.