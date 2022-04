Gabon: le Patrouilleur Serviola de la marine espagnole en escale à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 24 avril au 1er mai 2022, le Patrouilleur d’hauteur (PA) de la Marine espagnole Serviola effectuera un escale au Gabon. Une arrivée qui sera marquée par l’organisation de plusieurs activités conjointement avec la Marine nationale gabonaise dans le cadre de la lutte contre la piraterie.

Selon le communiqué de l’Ambassade d’Espagne au Gabon, cette escale du Serviola s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la piraterie et la sécurité maritime. Il faut souligner que depuis plusieurs années le Golfe de Guinée et plus particulièrement le Gabon est touché par une vague d’attaques près de ses côtes, d’où la nécessité de multiplier des partenariats afin de lutter efficacement contre ces phénomènes.

Ainsi, dans le cadre de cette escale qui durera du 24 avril au 1er mai, une cérémonie de bienvenue est prévue ce jeudi au port d’Owendo. Elle sera marquée par la présence du ministre de la Défense nationale Félicité Ongouori Ngoubili, de l’ambassadeur d’Espagne au Gabon Ramon Molina Llado, du Commandant du PA Serviola Joaquin Pita De Viega Subirats, du chef d’Etat-major des Armées gabonaises Général de Division Jean Martin Ossima Ndong et du chef d’État-major de la Marine nationale Capitaine de Vaisseau Charles Hubert Bekale Meyong.

Pour information, le PHM Serviola a été livré à la Marine militaire le 22 mars 1991. Il mesure 68,65 mètres de longueur pour 10,40 mètres de largeur. Il est équipé d’un tirant d’eau de 3,62 m, un pont d’envol habilité pour l’atterrissage des hélicoptères à taille moyenne pour des évacuations médicales, Vertrep et Vod. Il est également doté de radars Canon 3”/50, le PHM Serviola est armé de deux mitrailleuses Browning 12,7 MM, deux mitrailleuses MG 7,62 MM.