Gabon: le patrimoine Nzebi raconté dans le film «Mu Mutu» de Charles Mallo

« Je viens d’un pays de forêt. Cette forêt dense, sombre, écrasante, pleine de mystères est le creuset de nos mythes et de nos traditions ». C’est par ces mots que débute Mu Mutu « Grâce à l’homme », un film documentaire réalisé par Charles Mallo et produit par Bibaka Music Label. Une œuvre qui à travers le récit du parcours de la chanteuse Tita Nzebi retrace avec subtilité le patrimoine culturel du peuple Nzebi.

S’il existe une panoplie de sources retraçant l’histoire de ce peuple qui situe ses origines mythiques dans à un lieu appelé́ Koto, ce film documentaire consacré à l’auteur des célèbres Dictature inavouée et encore Ba Ngu, donne un aperçu de la richesse culturelle Nzebi. En effet, au fil de cette œuvre le spectateur est transporté dans un voyage à travers les rythmes tirés du répertoire traditionnel et populaire dudit peuple.

A travers les interventions de Marc Mvé Bekale, Maitre de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardennes et spécialiste d’étude afro-américaines, du docteur en musicologie Nicolas Darbon ou encore du doctorant en musicologie Ezin Pierre Dognon, les rythmes traditionnels tirés de la culture transfrontalière nzébi, Gabon-Congo-Brazzaville, utilisés par Tita Nzebi sont expliqués.

Entre les sagesses de son enfance, le récit de son parcours de Mbigou, près des massifs du Chaillu et du parc national de Biroungou à la région parisienne, c’est la culture de son peuple qui est mise en exergue. Mu Mutu « Grâce à l’homme », peut être considéré comme une contribution non négligeable à une meilleure connaissance du patrimoine culturel du peuple Nzebi mais mieux encore de la culture gabonaise. Visionnable sur la plateforme de partage de vidéos Youtube, ce film documentaire offre également l’occasion de se familiariser avec l’univers musical de la chanteuse, écrivaine et poète.