Gabon: le pasteur Georges Bruno Ngoussi gardé à vue au B2

Convoqué ce jeudi 23 juillet 2020 à la direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM) communément appelée B2, le pasteur Georges Bruno Ngoussi aurait été placé ce début de soirée en garde à vue. Une interpellation dont le motif reste pour l’heure inconnu, la convocation référencée N°024/DGCISM/DCI n’ayant nullement fait mention.

Selon les premières informations recueillies par Gabon Media Time, c’est en début de matinée que le fondateur de Radio télévision Nazareth (RTN) aurait répondu présent à la convocation qui lui avait été adressée par ce service de renseignement militaire. Auditionné, il aurait été placé en garde à vue en ce début de soirée.

Une information corroborée par un de ses proches joint au téléphone par Gabon Media Time. « Nous n’avons pas encore les contours de son interpellation , mais jusqu’à présent, il est retenu dans les locaux du B2 », nous a-t-il confié. Avant d’indiquer que son interpellation serait motivée par sa prise de position lors de l’adoption du nouveau Code pénal. Dans la même veine, une alerte a été donnée par plusieurs organisations de la société civile.

« Le Révérend Pasteur Georges Bruno NGOUSSI, Président de la Plateforme Nationale de la Société Civile, homme d’église et de médias, en interrogatoire depuis ce matin à 9H00, est toujours retenu dans les locaux du B2, Direction Générale des contre–ingérences et de la sécurité militaire. Les organisations de défense des droits de l’Homme appellent à sa libération immédiate et inconditionnelle », peut-on lire dans un message diffusé ces dernières heures sur les reseaux sociaux.